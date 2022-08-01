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Фелипе Масса дал совет Шарлю Леклеру

Фелипе Масса дал совет Шарлю Леклеру
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Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о том, что стоит делать гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру на фоне ошибок команды.

«Очевидно, что Леклер сейчас недоволен, но ему нужно быть терпеливым. Потому что если сейчас начать ругаться, то это не поможет проблеме. В команде скажут: «Шарль, мы не можем забыть твою ошибку в прошлой гонке». У него есть машина, способная побеждать и способная брать хорошие очки, так что ему нужно быть терпеливым. Даже если он недоволен решениями команды, ошибками, которые они допускают.

Если он будет это демонстрировать за пределами команды, то это не поможет ни одной из сторон. Даже если «Феррари» допустит больше ошибок в этом году. Ругаться на публику ему никак не поможет», — сказал Масса в эфире Sky Sports.

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