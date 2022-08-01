Главный стратег «Ред Булл» прокомментировала провал «Феррари» на Гран-при Венгрии

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц рассказала, как было принято решение о старте на мягких шинах в Гран-при Венгрии и высказалась о решении «Феррари» перевести Шарля Леклера на жёсткие шины на третьем отрезке гонки.



«Учитывая стартовую позицию, мы рассматривали классическую стратегию, стартовать на более жёстких шинах, постаравшись растянуть отрезок как можно дольше, учитывая сложность обгонов в Венгрии. Таков был план. Однако перед гонкой условия были очень холодными, и мы решили, что «софт» может быть лучшим вариантом в данных условиях.



После установочного круга оба пилота пожаловались на отсутствие держака, и мы решили стартовать на мягких шинах. Мы долго обсуждали это с гоночными инженерами и Кристианом и приняли решение стартовать на «софте». Кроме того, в любой момент мог пойти дождь, так что это был лучший выбор в этих условиях.



В «Феррари» стартовали на «медиуме» и использовали два комплекта средних шин на первых отрезках, из-за чего у них был выбор — переходить на «хард» или «софт». Ситуация была довольно сложной. В отличие от них мы стартовали на «софте», и у нас было два комплекта «медиума» на остаток гонки, что было лучшими составами резины в этой гонке», — сказала Ханна Шмитц в эфире Sky Sports.