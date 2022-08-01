Масса оценил выступления Ферстаппена в сезоне-2022

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о выступлениях гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.



«Я очень впечатлён работой Ферстаппена. Я был впечатлён и в прошлом году, но на некоторых гонках в борьбе с Хэмилтоном он допускал некоторые ошибки, но в этом сезоне он выступает великолепно. Если посмотреть на квалификационный темп, то в последней гонке он выиграл секунду у своего напарника, Переса.



Команда проделывает отличную работу, в том числе и со стратегией, так что всё складывается идеально, чтобы Макс мог выиграть второй титул. И команда это полностью заслуживает. У них конкурентоспособная машина, быстрая машина, они знают, как правильно работать с шинами. Макс просто показывает, что никто из других пилотов не может выполнять свою работу лучше, чем он», — сказал Фелипе Масса в эфире Sky Sports.