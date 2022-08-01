Гасли: «Макларен» и «Альпин» слишком быстры для нас

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли считает, что в настоящий момент команде не под силу побороться с «Маклареном» и «Альпин».
«Последние несколько гонок, очевидно, были довольно трудными, и, стартуя с пит-лейна, мы решили попробовать пару вещей, которые делали ранее, чтобы попытаться вернуться к тому, что мы делали ранее в этом сезоне. Что касается производительности, я думаю, что мы показали немного лучший темп, чем в пятницу и последние пару Гран-при. Так что мы определённо получили интересные данные.
Я рад, что смог финишировать 12-м после старта с пит-лейна. Сейчас «Макларен» и «Альпин» слишком быстры для нас, да и «Астон Мартин», похоже, набирает гоночный темп. Тем не менее я бы сказал, что гонка прошла позитивно, пусть мы и оказались далеки от желаемой позиции», — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.
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