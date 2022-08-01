Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Туррини: не уверен, что смена тренерского штаба поможет «Феррари»

Туррини: не уверен, что смена тренерского штаба поможет «Феррари»
Комментарии

Итальянский журналист Лео Туррини высказался о провале «Феррари» в последних гонках сезона-2022.

«Я не уверен, что смена тренерского штаба, как в таких ситуациях поступают в футболе, станет ответом. Начиная с 2009 года, когда из «Феррари» был уволен Луиджи Маццола, занимавший в команде должность тренера, отвечавшего за эффективность действий всего личного состава команды, из „Феррари“ выставили многих специалистов.

Достаточно привести пример. В 2010 году в выборе тактики для Фернандо Алонсо была допущена грубая ошибка, после чего из команды уволили Криса Дайера, главного гоночного инженера команды. И я не могу припомнить, чтобы после этого «Феррари» выиграла хоть один титул. Я не собираюсь никого защищать. Мне плевать.

Если у команды неэффективное руководство, то в ситуацию должны вмешаться акционеры. Если кто-то решит, что стоит провести кадровые перестановки и провести меры по сплочению коллектива — то сделайте это. Это было бы правильно. Ведь если вместе с водой выплеснуть и ребёнка, то это лишь создаст новые трудности. Но я не пытаюсь никого убеждать», — написал Лео Туррини в своём блоге.

Очередной провал от «Феррари» — на что они рассчитывали?! Теперь в общем зачёте пропасть Очередной провал от «Феррари» — на что они рассчитывали?! Теперь в общем зачёте пропасть
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022