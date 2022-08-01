Туррини: не уверен, что смена тренерского штаба поможет «Феррари»

Итальянский журналист Лео Туррини высказался о провале «Феррари» в последних гонках сезона-2022.
«Я не уверен, что смена тренерского штаба, как в таких ситуациях поступают в футболе, станет ответом. Начиная с 2009 года, когда из «Феррари» был уволен Луиджи Маццола, занимавший в команде должность тренера, отвечавшего за эффективность действий всего личного состава команды, из „Феррари“ выставили многих специалистов.
Достаточно привести пример. В 2010 году в выборе тактики для Фернандо Алонсо была допущена грубая ошибка, после чего из команды уволили Криса Дайера, главного гоночного инженера команды. И я не могу припомнить, чтобы после этого «Феррари» выиграла хоть один титул. Я не собираюсь никого защищать. Мне плевать.
Если у команды неэффективное руководство, то в ситуацию должны вмешаться акционеры. Если кто-то решит, что стоит провести кадровые перестановки и провести меры по сплочению коллектива — то сделайте это. Это было бы правильно. Ведь если вместе с водой выплеснуть и ребёнка, то это лишь создаст новые трудности. Но я не пытаюсь никого убеждать», — написал Лео Туррини в своём блоге.
- 1 августа 2022
-
22:59
-
22:51
-
21:29
-
21:23
-
20:51
-
20:04
-
19:46
-
18:57
-
18:39
-
18:34
-
17:50
-
17:40
-
16:50
-
16:38
-
16:18
-
15:41
-
15:37
-
15:18
-
14:32
-
13:57
-
13:00
-
12:46
-
12:28
-
11:32
-
11:17
-
11:10
-
10:51
-
10:41
-
10:26
-
10:10
-
09:45
-
00:55
-
00:20
-
00:05
- 31 июля 2022
-
23:45