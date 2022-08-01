Auto Hebdo: Риккардо — основной кандидат на замену Алонсо в «Альпин»
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо может заменить Фернандо Алонсо в составе «Альпин» в сезоне-2023, сообщает издание Auto Hebdo. По информации источника, именно австралиец является основным кандидатом на освободившееся место в составе французской команды.
В случае, если Риккардо подпишет контракт с «Альпин», высока вероятность перехода в «Макларен» юниора французской команды Оскара Пиастри. Ранее инсайдер и редактор издания RacingNews366 Дитер Ренкен сообщал, что Пиастри подписал предварительное соглашение с «Маклареном» на следующий сезон.
Напомним, 1 августа стало известно, что Фернандо Алонсо покинет «Альпин» по окончании сезона и перейдёт на место Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».
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