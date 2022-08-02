Йос Ферстаппен: обгоны давались Максу даже слишком легко
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Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен прокомментировал победу своего сына Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии в минувший уикенд.
Макс Ферстаппен стартовал с десятого места, но по ходу гонки прорвался в лидеры и стал победителем этапа.
«Стратегия команды была превосходной, и Максу удалось исполнить всё на прекрасном уровне. Порой мне казалось, что обгоны давались ему даже слишком легко, настолько свободно он обходил соперников. О его силе в этой гонке говорит и то, что он хотел стартовать на «софте».
Не скажу, что решения команды по ходу сезона всегда идеальны, бывают ошибки. Но да, «Ред Булл» ошибается гораздо реже «Феррари» и поэтому сейчас лидирует с преимуществом в 97 очков», — приводит слова Ферстаппена-старшего GPBlog.
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