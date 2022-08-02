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Фелипе Масса не уверен, что решение Алонсо перейти в «Астон Мартин» было правильным

Фелипе Масса не уверен, что решение Алонсо перейти в «Астон Мартин» было правильным
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Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса прокомментировал решение Фернандо Алонсо перейти в «Астон Мартин» по окончании текущего сезона.

Ранее было объявлено, что Алонсо покинет «Альпин» и займёт место Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».

«Фернандо — потрясающий гонщик. У меня была возможность быть его напарником в «Феррари», и там я многому у него поучился. Однозначно могу утверждать, что Алонсо — один из лучших пилотов Формулы-1.

Было странно услышать о его решении подписать контракт с «Астон Мартин». Считаю, что «Астон Мартин» выигрывает от этого сотрудничества, но выигрывает ли сам Алонсо? Главное, чтобы у него была конкурентоспособная машина, чтобы показать свои умения. Но если всё останется так, как есть сейчас, то Фернандо будет бороться за места во второй десятке, и я не думаю, что ему это интересно», — приводит слова Массы Planet F1.

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