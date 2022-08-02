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Источник: у Пиастри предварительный контракт с «Уильямсом», но он хочет в «Макларен»

Источник: у Пиастри предварительный контракт с «Уильямсом», но он хочет в «Макларен»
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Журналист DAZN Мигель Портильо в своих социальных сетях рассказал о ситуации с заменой Фернандо Алонсо, которой покинет «Альпин» по окончании сезона.

Как сообщает Портильо, у австралийского пилота «Альпин» Оскара Пиастри, которого рассматривали на замену Алонсо, уже есть предварительный контракт с «Уильямсом» на следующий сезон. Кроме того, его менеджер Марк Уэббер хотел бы устроить Пиастри в «Макларен».

1 августа у «Альпин» должна была истечь опция, и если французская команда не воспользовалась ею, то Пиастри может уйти.

Другими кандидатами на освобождающееся место в «Альпин», по словам Портильо, являются Гуаньюй Чжоу (но «Альфа Ромео» хочет сохранить китайского гонщика) и Пьер Гасли, недавно продлившийся с «Альфа Таури».

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