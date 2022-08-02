Источник: у Пиастри предварительный контракт с «Уильямсом», но он хочет в «Макларен»
Поделиться
Журналист DAZN Мигель Портильо в своих социальных сетях рассказал о ситуации с заменой Фернандо Алонсо, которой покинет «Альпин» по окончании сезона.
Как сообщает Портильо, у австралийского пилота «Альпин» Оскара Пиастри, которого рассматривали на замену Алонсо, уже есть предварительный контракт с «Уильямсом» на следующий сезон. Кроме того, его менеджер Марк Уэббер хотел бы устроить Пиастри в «Макларен».
1 августа у «Альпин» должна была истечь опция, и если французская команда не воспользовалась ею, то Пиастри может уйти.
Другими кандидатами на освобождающееся место в «Альпин», по словам Портильо, являются Гуаньюй Чжоу (но «Альфа Ромео» хочет сохранить китайского гонщика) и Пьер Гасли, недавно продлившийся с «Альфа Таури».
Комментарии
- 2 августа 2022
-
12:51
-
12:02
-
11:19
-
10:49
-
09:41
-
01:03
-
01:00
- 1 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
22:59
-
22:51
-
21:29
-
21:23
-
20:51
-
20:04
-
19:46
-
18:57
-
18:39
-
18:34
-
17:50
-
17:40
-
16:50
-
16:38
-
16:18
-
15:41
-
15:37
-
15:18
-
14:32
-
13:57
-
13:00
-
12:46
-
12:28
-
11:32
-
11:17
-
11:10
Партнерский контент