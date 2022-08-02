Брандл: «Феррари» представила бессмысленную стратегию в Венгрии

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл в своей колонке на Sky Sports поделился мнением о проигрышной стратегии «Феррари» на Гран-при Венгрии.



«Большая часть пит-стопов были реакцией на Ферстаппена. «Ред Булл» навязал всем свою повестку, сделав остановки на 16-м и 38-м кругах, и Макс развил стремительный темп. «Феррари» решила отреагировать пит-стопом на 39-м круге. Леклеру пришлось бы брать или «софт», который не дошёл бы до конца гонки, или «хард», который показывал себя ужасно.



Как бы вы это ни называли, но «Феррари» отправила машины со второго и третьего места на четвёртое и шестое. Стратегия, когда второй комплект «медиума» проехал чуть больше половины того, что мог, была бессмысленной.



В свою очередь, «Мерседес» применил стратегию с двумя комплектами «медиума» и переходом на «софт», но они провели пит-стоп на 51-м круге, в отличие от «Феррари», — написал Брандл.

Новость по теме Ральф Шумахер считает, что Бинотто могут уволить из-за ошибок