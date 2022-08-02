В «Альпин» узнали об уходе Алонсо только из пресс-релиза «Астон Мартин»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр признался, что узнал о том, что Фернандо Алонсо уходит, только из пресс-релиза «Астон Мартин». Ещё вечером 31 июля во французской команде не знали о решении Алонсо.



«Очевидно, в паддоке постоянно есть какие-то слухи, и я слышал, что «Астон Мартин» заинтересован в Фернандо. Если есть слухи о заинтересованности, то, скорее всего, было какое-то обсуждение между сторонами. Но я был уверен, что в этом нет ничего плохого. Так что первым подтверждением для меня стал пресс-релиз. Я спрашивал Алонсо о нашем контракте до этого, но он заверил меня, что ничего не подписывал с другими командами, и сказал, что адвокат свяжется с нами через пару дней. После объявления мы не говорили, он сейчас где-то на островах.



Мы предлагали ему контракт по схеме «1+1». Я объяснил, что если он продолжит в новом сезоне показывать высокий уровень, то мы продлим соглашение, но он хотел как минимум «2+1», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.