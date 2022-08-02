Четвёртый этап RDS EUROPE в Мячкове: 53 пилота и новое судейское задание

6–7 августа состоится четвёртый этап чемпионата RDS EUROPE. Соревнования на подмосковном ADM Raceway ожидаются жаркими: это обещают и прогноз погоды, и состав участников, и сама атмосфера автодрома, который буквально каждую гонку радует болельщиков зрелищными событиями. В субботу пройдёт квалификация (одиночные заезды). В воскресенье – парад пилотов, автограф-сессия и парные заезды ТОП 32.



Отметим, что квалификация в RDS EUROPE — не просто проходная процедура. Занять место в парной сетке действительно сложно: в списке предварительных заявок четвёртого этапа на сегодняшний день 53 пилота и 14 команд. Уже привычно для этого года мы видим здесь всех фаворитов сезона. Многие из них признаются, что к четвёртому этапу наконец в полной мере довольны настройкой автомобилей и готовы навязать борьбу на максимуме возможностей. Соревноваться на подмосковной трассе будут дрифтеры Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Сочи, Владивостока, Екатеринбурга, Минска, Алматы – всего будут представлены три страны и 22 города.



Трасса четвёртого этапа не будет полным повтором второго. Возможно, нас ждёт обновлённый финишный участок, и совершенно точно – новое судейское задание, которое в этот раз предложат представители команды STAR PER STARS AIMOL. Судить четвёртый этап будут Сергей Кабаргин, Борис Абрамов и Иван Потапов.



Добавим к интригующей спортивной части важные для зрителей детали: близость ADM Raceway к Москве, сухой тёплый прогноз погоды на выходные, превосходный обзор трассы с любого места трибуны, по-особенному уютный парк сервиса – и получим дрифт-уикенд, который точно не стоит пропускать. Напомним, вход в паддок включён во все категории билетов, и именно на московском этапе болельщиков обычно радуют особенно насыщенной программой, включающей общение с командами, фотозоны, перформансы, конкурсы и даже мини-концерты. Посещение автограф-сессии включено во все категории билетов на воскресенье и уикенд.



Продажа билетов уже открыта на сайте rdseurope.ru. Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до семи лет проходят на соревнования бесплатно, в сопровождении взрослых. Для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф.



Также за событием можно наблюдать онлайн. Бесплатная трансляция будет доступна на сайте rdstv.ru по расписанию:

Квалификация – суббота, 6 августа, 13:15;

Представление пилотов и ТОП 32 – воскресенье, 7 августа, 11:40.