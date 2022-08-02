Зафнауэр рассказал, каково «Альпин» будет работать с Алонсо после его решения уйти

Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, не будет ли у команды проблем в работе с Фернандо Алонсо до конца нынешнего сезона на фоне неожиданного решения испанца не подписывать новый контракт.
«У меня нет никаких опасений насчёт оставшейся части сезона. Цель очевидна: мы хотим стать четвёртыми в Кубке конструкторов. Хотя я ещё не общался с ним и не переписывался, но попозже я ему позвоню. Он профессионал, спортсмен, и когда он надевает шлем, то делает максимум возможного. В его голове нет никаких посторонних мыслей, когда опущен визор. Мой подход такой же: я всегда хочу максимального результата.
У нас очень быстро поступают новинки, очередные обновления будут в Спа, и мы продолжим прибавлять до конца сезона. Фернандо это понимает, он будет работать так же упорно, как и Эстебан, чтобы сделать скорость машины как можно лучше», — приводит слова Зафнауэра AS.
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