«Хонда» продолжит помогать «Ред Булл» с двигателями до конца 2025 года

«Ред Булл» выпустил официальный пресс-релиз, в котором объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с «Хондой» до конца 2025 года. Таким образом, стороны будут сотрудничать до перехода Формулы-1 на новый моторный регламент, который вступит в силу с 2026 года.
Компания «Хонда» официально ушла из Формулы-1 в конце 2021 года, но продолжает оказывать поддержку «Ред Булл» в обслуживании моторов. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2023.
«Мы благодарим «Хонду» за совместную работу и рады продолжить наше сотрудничество до конца 2025 года. До сих пор наши отношения приносили успех. Мы выиграли чемпионат в прошлом году и лидируем в общем зачёте пилотов и Кубке конструкторов в нынешнем сезоне», — приводит слова спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко пресс-служба команды.
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