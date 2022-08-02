Кевин Магнуссен высказался о последних обновлениях «Хааса»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался об обновлениях, которые его команда привезла на Гран-при Венгрии. В Будапешт американский гоночный коллектив привёз обновлённую версию автомобиля, которую некоторые журналисты называли «белой «Феррари».



«Хорошо, что мы модернизируемся и движемся в правильном направлении. Это не похоже на провал. Скорее, попадание в яблочко. Из этого уикенда мы выжали всё, что могли, с точки зрения полученных данных. Полагаю, можно говорить, что мы увидели некоторые положительные моменты.



Сейчас нам нужно немного подождать, чтобы мы могли получить больше производительности, но, по крайней мере, от обновлений мы получаем то, чего ожидали. Мы понимаем, что потенциал есть», — приводит слова Магнуссена PlanetF1 со ссылкой на Motorsport-Total.

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