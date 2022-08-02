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Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу

Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал совладельцем американской команды по американскому футболу «Денвер Бронкос». Об этом информирует пресс-служба клуба.

«Мы рады приветствовать семикратного чемпиона мира Формулы-1 сэра Льюиса Хэмилтона в нашей группе владельцев. Он чемпион, который знает, что нужно, чтобы возглавить команду-победительницу», — говорится в заявлении команды в её соцсетях.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:

Ранее Хэмилтон обратился к фанатам с мотивационным посланием.

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