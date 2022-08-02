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Хельмут Марко отреагировал на слухи об интересе «Альфа Таури» к Мику Шумахеру

Хельмут Марко отреагировал на слухи об интересе «Альфа Таури» к Мику Шумахеру
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи об интересе команды «Альфа Таури» к пилоту «Хааса», немцу Мику Шумахеру.

Напомним, ранее известный британский журналист Формулы-1 Адам Купер в своей колонке на Motor Sport Magazine сообщил, что место Мика Шумахера в «Хаасе» под сомнением и немецкий пилот может начать сезон-2023 в «Альфа Таури» вместо японца Юки Цуноды.

«Вопрос с Юки Цунодой пока ещё не решён, но он первый номер в нашем списке. Что же касается Мика Шумахера, то у нас не было никаких переговоров. Он член академии «Феррари», – приводит слова функционера издание F1-Insider.

Также Марко добавил, что задумается о кандидатуре Шумахера, если он закончит сотрудничество с командой из Маранелло.

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