В «Альпин» прокомментировали контракт с Пиастри. Слов самого гонщика в релизе нет

Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал заявление команды, согласно которому резервный гонщик австралиец Оскар Пиастри заменит испанца Фернандо Алонсо в сезоне-2023.
Сам же Пиастри комментария пока не дал. Напомним, ранее журналист DAZN Мигель Портильо сообщил, что менеджер пилота Марк Уэббер заинтересован в его сотрудничестве с «Маклареном».
«Оскар – яркий и редкий талант. И мы гордимся тем, что вырастили его и поддержали на непростом пути юниора. На протяжении нашего четырёхлетнего сотрудничества мы видели, как он превращался в гонщика, способного попасть в Формулу-1. В качестве нашего резервного гонщика он познакомился с командой на треке, базой и тестами, на которых он продемонстрировал зрелость и скорость для того, чтобы обеспечить себе место рядом с Эстебаном. И мы считаем, что наш дуэт обеспечит преемственность, необходимую для долгосрочных целей – побед и чемпионства», – сказал Зафнауэр в пресс-релизе команды.
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