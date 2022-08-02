Зафнауэр заявил, что Алонсо без связи на островах. Фернандо вскоре выложил фото с картинга

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как гоняет на своей картинговой трассе в Испании. Его испанец опубликовал вскоре после слов руководителя гоночного коллектива Отмара Зафнауэра относительно ухода испанца из «Альпин».
«Я спрашивал Алонсо о нашем контракте до этого, но он заверил меня, что ничего не подписывал с другими командами, и сказал, что адвокат свяжется с нами через пару дней. После объявления мы не говорили, он сейчас где-то на островах», — говорил ранее Зафнауэр.
«Любимое занятие на каникулах», — написал Алонсо, добавив к сообщению свою фотографию.
Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Ранее стало известно, что в «Альпин» Алонсо заменит Оскар Пиастри.
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