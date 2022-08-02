Оскар Пиастри: неверная информация. Я не буду выступать за «Альпин» в 2023 году
Поделиться
Австралийский пилот Оскар Пиастри выступил с заявлением относительно новости о своём контракте с «Альпин» в 2023 году. Ранее о соглашении сообщили в пресс-службе французской команды. Оскар опроверг сообщение гоночного коллектива, заявив, что не будет выступать за «Альпин» в следующем году.
«В «Альпин» выпустили пресс-релиз без моего согласия, сообщил, что я буду выступать за эту команду в следующем году. Это неверная информация. Я не подписывал контракт с «Альпин» на 2023 год. Я не буду выступать за «Альпин» в 2023 году», — написал Пиастри в своих социальных сетях.
Напомним, Пиастри был назначен резервным гонщиком «Альпин» в начале сезона-2022.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Комментарии
- 2 августа 2022
-
21:42
-
21:36
-
21:15
-
20:02
-
19:45
-
19:17
-
18:32
-
18:22
-
18:09
-
17:38
-
16:54
-
15:29
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
14:51
-
14:33
-
14:13
-
13:50
-
12:51
-
12:02
-
11:19
-
10:49
-
09:41
-
01:03
-
01:00
- 1 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
22:59
-
22:51
-
21:29
-
21:23
-
20:51
-
20:04
-
19:46
Партнерский контент