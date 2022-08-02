Оскар Пиастри: неверная информация. Я не буду выступать за «Альпин» в 2023 году

Австралийский пилот Оскар Пиастри выступил с заявлением относительно новости о своём контракте с «Альпин» в 2023 году. Ранее о соглашении сообщили в пресс-службе французской команды. Оскар опроверг сообщение гоночного коллектива, заявив, что не будет выступать за «Альпин» в следующем году.



«В «Альпин» выпустили пресс-релиз без моего согласия, сообщил, что я буду выступать за эту команду в следующем году. Это неверная информация. Я не подписывал контракт с «Альпин» на 2023 год. Я не буду выступать за «Альпин» в 2023 году», — написал Пиастри в своих социальных сетях.

Напомним, Пиастри был назначен резервным гонщиком «Альпин» в начале сезона-2022.

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