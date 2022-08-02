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Инсайдер: Оскар Пиастри связан с «Альпин» двумя контрактами

Инсайдер: Оскар Пиастри связан с «Альпин» двумя контрактами
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Резервный пилот «Альпин» австралиец Оскар Пиастри не подписывал соглашение с командой на полноценный сезон-2023, сообщает в социальных сетях канал BWT AIpine F1 updates.

«Неразбериха с Пиастри происходит из-за того, что у Оскара два несвязанных контракта с «Альпин». Первый налагал на «Альпин» обязательство обеспечить ему место в Ф-1, и он завершился 31 июля. Согласно же второму он обязан как член академии «Альпин» и третий пилот заменить основного пилота, если это потребуется.

На данный момент «Альпин» нанимает Пиастри по второму контракту, как если бы Фернандо был болен или не смог выступить за команду. Оскар будет получать зарплату за каждую гонку в 2023 году, в которой он будет заменять Фернандо.

И это проблема для юристов. Даже если Оскар захочет выступать за «Альпин», он не согласится получать единовременную выплату за гонку, как предусмотрено, а захочет контракт полноценного пилота. К примеру, на данный момент он не имеет права на служебное авто», – говорится в сообщении.

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