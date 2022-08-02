Хорнер объяснил, в каком случае Перес боролся бы за подиум на Гран-при Венгрии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте команды Серхио Пересе, отметив его выступление на Гран-при Венгрии, где он показал пятый результат.
«Чеко был фантастическим. Он позволил Максу сразу же забраться на спину Шарлю. Что касается слов об отпуске, то это я сказал Хельмуту, что Чеко уже мыслями там, а он пошёл и уже рассказал об этом всем вам.
А вообще, посмотрите, как Серхио проводил вторую часть гонки. Без виртуальной машины безопасности он бы действительно боролся за подиум. На заключительных этапах он был на секунду быстрее на круге, чем Джордж Расселл и Карлос Сайнс, и ехал очень, очень быстро. Так что я думаю, что перезагрузка во время летнего перерыва пойдёт ему на пользу и он вернётся сильнее», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.
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