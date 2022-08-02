В «Альпин» ответили на опровержение Пиастри соглашения на 2023 год
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В команде «Альпин» не собираются отказываться от своего заявления о соглашении с австралийским пилотом и чемпионом Формулы-2 Оскаром Пиастри на 2023 год.
Напомним, ранее в «Альпин» объявили о том, что Пиастри займёт место двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота и станет напарником Эстебана Окона, после чего Пиастри опроверг новость, написав в социальных сетях, что это «неверная информация».
«Мы считаем, что юридически правы в своём заявлении, и больше нам нечего сказать», – приводит слова представителя «Альпин» издание BBC.
На вопрос же, провела ли команда переговоры с менеджером пилота Марком Уэббером, представитель ответил, что был «соответствующий контакт».
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