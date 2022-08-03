На вилле Дзанарди произошёл пожар, спортсмена вновь отправили в госпиталь

Бывший гонщик Формулы-1, двукратный чемпион серии CART Алессандро Дзанарди вновь оказался в больнице, сообщает SID. Причиной этого стал пожар на вилле бывшего гонщика в Новента-Падована на севере Италии. В результате пожара была нарушена работа систем жизнеобеспечения, нужных Дзанарди после ДТП, в результате которого он попал под колёса грузовика. Члены семьи бывшего пилота в качестве меры предосторожности решили перевести его в хорошо оборудованный медицинский центр в Виченце.



Напомним, 19 июня 2020 года Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.



В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году Дзанарди завоевал золото на Паралимпиаде.