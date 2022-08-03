Зафнауэр: не думаю, что с возвращением Риккардо в «Альпин» могли бы возникнуть проблемы
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о потенциальном возвращении в команду Даниэля Риккардо.
«Посмотрите на Алонсо — он приходит и уходит. Вообще не думаю, что с возвращением Риккардо могли бы возникнуть проблемы. Сейчас нам нужно сосредоточиться на планах на следующие 88-89 Гран-при. Надо сделать всё возможное, чтобы планы включали в себя наилучшего гонщика из возможных», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.
Напомним, накануне в «Альпин» объявили, что место Фернандо Алонсо в 2023 году займёт австралиец Оскар Пиастри, однако Пиастри заявил, что он не будет выступать в составе команды, а объявление было сделано без его ведома.
Что касается Риккардо, то в последнее время ходят слухи о его уходе из «Макларена» в конце сезона.
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