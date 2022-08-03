Квят дебютирует в составе G-Drive Racing в ближайшие выходные

Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Даниил Квят дебютирует в составе команды G-Drive Racing 7 августа 2022 года. Квят примет участие в гонке «4 часа Игоры» на одноимённой трассе в Ленинградской области. Гонка пройдёт в рамках фестиваля GARAGE FEST, партнёром которого выступит бренд G-Drive. Гонка стартует в 13:00. Квят выступит в экипаже с Романом Русиновым.



«С нетерпением жду своего первого старта за G-Drive Racing! К тому же это будет моя первая в карьере гонка на выносливость, и я очень рад, что проведу её именно в России – в составе самой титулованной отечественной гоночной команды и на автодроме высочайшего уровня. Я пока видел новую конфигурацию «Игоры Драйв» только на схеме и фотографиях, но, судя по всему, в этой версии трасса стала ещё интереснее в плане пилотажа. Жду не дождусь возможности опробовать её за рулём быстрого прототипа», — приводит слова Квята пресс-служба G-Drive Racing.