В «Уильямсе» анонсировали заявление от команды сегодня в 17:00 мск

Команда Формулы-1 «Уильямс» пообещала сделать некий анонс 3 августа в 17:00 по московскому времени. О том, с чем именно связан этот анонс, пока не сообщается.



Возможно, команда официально объявит о продлении контракта с тайско-британским гонщиком Александером Албоном.



Напомним, ранее руководитель команды Йост Капито сообщил, что Албон останется с коллективом в сезоне-2023.



В нынешнем сезоне «Уильямс» занимает последнее, десятое место в зачёте Кубка конструкторов, имея в своём активе три очка. Все они были набраны Александером Албоном.



Напомним, пока неизвестно, кто будет напарником Александера Албона в следующем сезоне — по слухам, канадец Николас Латифи покинет коллектив по окончании нынешнего чемпионата.

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