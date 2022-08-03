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Хаккинен: «Ред Булл» займёт первые два места в чемпионате, если «Феррари» не найдёт ответ

Хаккинен: «Ред Булл» займёт первые два места в чемпионате, если «Феррари» не найдёт ответ
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что «Феррари» может потерять и второе место в личном зачёте в сезоне-2022.

«Победа Макса в Венгрии меня впечатлила, ведь он стартовал 10-м и прорывался через трафик, но сделал всё, что должен был, а команда предоставила ему верную стратегию. В каком-то смысле это показывает уверенность Макса в себе и болиде. Если появляются проблемы, то команда не паникует, а быстро отыгрывается.

Хорошее выступление Переса и пятое место позволило ему сократить отставание от Леклера в чемпионате до всего лишь пяти очков. Если «Феррари» не найдёт, что ответить, то это превратится в первое и второе места.

За летний перерыв Шарль, Карлос Сайнс и руководство «Феррари» должны обсудить, как агрессивнее сражаться с «Ред Булл», а также защититься от прибавившего «Мерседеса».

Переход Леклера на «хард» в Венгрии было трудно понять, и Шарль знал, что это неверный путь. Не в первый раз выбор «Феррари» вызывает вопросы. Им нужно поработать над стратегией», — цитирует Хаккинена RacingNews365.

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