Албон отреагировал на контракт с «Уильямсом», спародировав заявление Пиастри

Таиландский гонщик Александер Албон отреагировал на объявление со стороны команды Формулы-1 «Уильямс» о подписании с ним многолетнего соглашения. Албон спародировал вчерашнее заявление австралийского пилота Оскара Пиастри, который жёстко опроверг возможность выступлений за «Альпин», несмотря на объявление о соглашении со стороны французской команды. Александер практически повторил Пиастри, но, в отличие от коллеги, подтвердил, что будет выступать за «Уильямс».



«Я так понимаю, что, по соглашению со мной, «Уильямс» выпустил пресс-релиз сегодня днём, что я буду выступать за них в следующем году. Это верно, я подписал контракт с «Уильямсом» на 2023 год. Я буду выступать за «Уильямс» в следующем году. Вперёд!» — написал Албон в своих соцсетях.

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