Глава «Уильямса» прокомментировал многолетнее соглашение с Албоном
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Глава команды «Уильямс» Йост Капито прокомментировал подписание многолетнего соглашения с таиландским гонщиком Алексом Албоном, о котором стало известно сегодня, 3 августа.
«Алекс – отличный пилот и ценный член «Уильямса», поэтому мы очень рады подтвердить наше долгосрочное сотрудничество. Алекс привносит отличное сочетание навыков и глубоких знаний, которое поможет команде добиться большего успеха в будущем.
Он серьёзный конкурент, который зарекомендовал себя как популярный и преданный член команды, и мы довольны тем, что он обеспечит нам поддержку для стабильного развития в эпоху новых авто Ф-1», – сказал Капито в рамках пресс-релиза команды.
Ранее своё многолетнее соглашение с «Уильямсом» прокомментировал и сам пилот.
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