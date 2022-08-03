Глава «Уильямса» прокомментировал многолетнее соглашение с Албоном

Глава команды «Уильямс» Йост Капито прокомментировал подписание многолетнего соглашения с таиландским гонщиком Алексом Албоном, о котором стало известно сегодня, 3 августа.

«Алекс – отличный пилот и ценный член «Уильямса», поэтому мы очень рады подтвердить наше долгосрочное сотрудничество. Алекс привносит отличное сочетание навыков и глубоких знаний, которое поможет команде добиться большего успеха в будущем.

Он серьёзный конкурент, который зарекомендовал себя как популярный и преданный член команды, и мы довольны тем, что он обеспечит нам поддержку для стабильного развития в эпоху новых авто Ф-1», – сказал Капито в рамках пресс-релиза команды.

Ранее своё многолетнее соглашение с «Уильямсом» прокомментировал и сам пилот.