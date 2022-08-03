Вчера, 2 августа, команда «Альпин» сообщила о подписании чемпиона Формулы-2 австралийца Оскара Пиастри в качестве боевого пилота на 2023 год, после чего гонщик заявил в социальных сетях, что это неправда.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Где окажется Оскар Пиастри в следующем сезоне Формулы-1?»

Напомним, ранее в «Альпин» выступили с заявлением, согласно которому Оскар Пиастри станет напарником француза Эстебана Окона в сезоне-2023 и заменит двукратного победителя Формулы-1, испанского ветерана Фернандо Алонсо. Сам же Пиастри, который, по слухам, интересовался продолжением карьеры в «Макларене», с этим не согласился, после чего в команде ответили, что «юридически правы».