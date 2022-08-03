Где окажется Оскар Пиастри в следующем сезоне Формулы-1?
Поделиться
Вчера, 2 августа, команда «Альпин» сообщила о подписании чемпиона Формулы-2 австралийца Оскара Пиастри в качестве боевого пилота на 2023 год, после чего гонщик заявил в социальных сетях, что это неправда.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Где окажется Оскар Пиастри в следующем сезоне Формулы-1?»
Напомним, ранее в «Альпин» выступили с заявлением, согласно которому Оскар Пиастри станет напарником француза Эстебана Окона в сезоне-2023 и заменит двукратного победителя Формулы-1, испанского ветерана Фернандо Алонсо. Сам же Пиастри, который, по слухам, интересовался продолжением карьеры в «Макларене», с этим не согласился, после чего в команде ответили, что «юридически правы».
Комментарии
- 3 августа 2022
-
19:18
-
18:42
-
17:11
-
17:08
-
17:00
-
15:51
-
14:53
-
13:58
-
12:56
-
11:54
-
10:48
-
09:27
-
00:54
- 2 августа 2022
-
23:47
-
23:34
-
23:27
-
22:34
-
21:42
-
21:36
-
21:15
-
20:02
-
19:45
-
19:17
-
18:32
-
18:22
-
18:09
-
17:38
-
16:54
-
15:29
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
14:51
-
14:33
-
14:13
Партнерский контент