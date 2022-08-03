Голландские активисты ещё раз попытались запретить Гран-при Формулы-1

Ряд голландских «зелёных» организаций обратился в Государственный совет с просьбой отозвать разрешение у автодрома Зандворт на проведение Гран-при Нидерландов Формулы-1 до 2023 года, сообщает издание GrandPX.news.

Совет же после оценки экологического влияния гонок Формулы-1 принял решение в пользу автодрома.

«Мы рады тому, что Государственный совет признаёт осторожность заинтересованных сторон. В постановлении указано, что, согласно новым правилам о природе, работа трассы ограничена, из-за чего увеличение осаждения азота невозможно», – прокомментировал новость директор автодрома Роберт ван Овердейк.

Это не первая попытка активистов воспрепятствовать проведению соревнований. В апреле суд отклонил заявление природоохранных организаций о неверных расчётах выбросов азота, однако позже они опротестовали решение.