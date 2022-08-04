Источник: Пиастри проведёт год резервистом «Макларена» перед заменой Риккардо

Чемпион Формулы-2 австралиец Оскар Пиастри заключил соглашение с «Маклареном» ещё до анонса о его выступлении за «Альпин» в 2023 году, сообщает издание ESPN.com.br.

Пиастри подписал контракт, несмотря на то что пилоты «Макларена» Даниэль Риккардо и Ландо Норрис уже имеют соглашение с командой на следующий сезон, однако он являлся предварительным. Сделка состоялась ещё до того, как немец Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры, а испанец Фернандо Алонсо не продлил контракт с «Альпин», как ожидалось.

Контракт с «Маклареном» подразумевал, что Пиастри станет резервным пилотом на сезон-2023, после чего заменит соотечественника Даниэля Риккардо. В случае же если Риккардо уйдёт до истечения сезона-2023, то ему будет причитаться многомиллионная компенсация.