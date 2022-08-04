Леклер объяснил, почему его борьба с Ферстаппеном спокойнее, чем у Макса с Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о противостоянии с лидером чемпионата и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, а также сравнил его с прошлогодней борьбой Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.
«Когда мы с Максом были моложе, то вели себя крайне агрессивно, из-за чего это зачастую заканчивалось нехорошо. Это было более грязно, но ведь мы были детьми. Теперь же наши отношения стали лучше, и появилось уважение.
Всё зависит от ситуации и соперника, с которым вы соревнуетесь. Как далеко он готов зайти? Если у вас большое преимущество по ходу чемпионата, то вы не особо готовы рисковать. То же касается и его. Также я могу не идти на риск, если мне нужно навёрстывать очки. Я считаю, что прошлогодний чемпионат в большей степени склонял к рискам, поскольку там шло плотное сражение в общем зачёте до самого конца», – приводит слова Леклера издание BBC.
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