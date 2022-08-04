Организаторы ралли в Финляндии — о допуске россиян к турниру: отвратительная ситуация
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Рику Биттер, генеральный директор компании AKK-Motorsport, отвечающей за организацию финского ралли, недоволен участием россиян на турнире в Финляндии.
«Мы должны следовать регламенту Международной федерации автоспорта. Они ездят без государственных символов, у них нет ни флагов, ни национальных гимнов. Это отвратительная ситуация. Это международное соревнование, и мы должны следовать правилам ФИА. Если бы это был национальный турнир, мы бы действовали по-другому», — приводит слова Баттера Svenska.yle.
На предстоящем ралли в Финляндии планируют выступить три представителя России — Николай Грязин, Константин Александров и Виталий Антонов.
Secto Rally Finland пройдёт в Ювяскюле с 4 по 7 августа 2022 года.
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