Титульный спонсор финского этапа ЧМ по ралли недоволен участием россиян в гонке

Титульный спонсор этапа чемпионата мира по ралли WRC компания Secto выступила с официальным заявлением по поводу допуска российских гонщиков на Ралли Финляндии.



Ранее организаторы WRC отметили, что не могут запретить россиянам выступать на турнире, так как это не предусмотрено регламентом ФИА.



«Это крайне неловкая ситуация для нас. Наша компания и её сотрудники помогают Украине. Мы делали пожертвования на благотворительность, доставляли средства защиты и медикаменты в страну и помогали беженцам попасть в Финляндию.



Исходя из вышеперечисленного, мнение компании Secto таково: российским гонщикам не следует выступать в Финляндии. Если бы у нас были рычаги влияния в данном вопросе, мы бы их задействовали. Также добавим, что логотип Secto не будет размещён на машинах российских пилотов», — говорится в заявлении.



На Ралли Финляндии с 4 по 7 августа выступят Николай Грязин и Виталий Антонов.

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