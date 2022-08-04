В «Феррари» раскритиковали изменения в регламенте Формулы-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о готовящихся изменениях в техническом регламенте Формулы-1, направленных на борьбу с эффектом дельфинирования.



«Есть новая директива, которую реализуют в Спа. Это уже нечто определённое, но если говорить о дальнейших планах, то мы слишком много думаем о регламенте на новый сезон. Уже поздно что-то менять, мы не можем позволить себе вносить такие значительные изменения. В командах ограниченное количество часов для работы в аэродинамической трубе. К тому же есть потолок бюджета, который тоже оказывает определённое влияние на возможности.



Сейчас уже готовы концепты болидов на 2023 год. Менять их ради несуществующей проблемы бессмысленно. Даже в Венгрии никто не жаловался на дельфинирование. Жаль, что мы столько времени обсуждаем проблему, которой нет. Думаю, менять что-то — безумие», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.

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