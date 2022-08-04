Вольф: с эмоциональной точки зрения будет лучше, если титул выиграет Леклер

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что «Феррари» ещё не потеряла шансов на чемпионский титул.



За девять этапов до окончания сезона Шарль Леклер уступает лидеру общего зачёта Максу Ферстаппену 80 очков.



«У Леклера есть всё, чтобы стать чемпионом. Он учится на своих ошибках. В прошлом сезоне мы тоже серьёзно отставали от конкурентов, но в итоге смогли их догнать и были близки к титулу. У «Феррари» есть два сильных гонщика, отличная машина и они не вовлечены в какие-либо политические игры. На мой взгляд, с эмоциональной точки зрения будет лучше, если титул выиграет Леклер.



Что касается нас, то мы тоже будем вновь побеждать. Не знаю когда, может быть, через год, через пять или 10, но это обязательно случится», — приводит слова Вольфа racingnews365.

Новость по теме Леклер объяснил, почему его борьба с Ферстаппеном спокойнее, чем у Макса с Хэмилтоном