Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему «Фольксваген» откладывает объявление о приходе в Формулу-1.



«Решение совета директоров «Фольксваген» зависит от технического регламента. Если он будет соответствовать критериям, то они будут участвовать в Формуле-1. Это в первую очередь касается стоимости двигателей, их экологичности, топлива с нулевым выбросом, равных возможностей для новичков и прочего. Но чисто формально этих новых правил пока не существует. Предполагается, что президент ФИА скоро выставит регламент на электронное голосование. После этого процесс будет официально запущен», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.



Кроме того, Марко подтвердил, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» продолжат использовать одинаковые моторы после 2026 года. Соответственно, если «Ред Булл» будет использовать моторы «Порше», то дочерняя команда будет делать то же самое.