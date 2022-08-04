Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему «Фольксваген» откладывает объявление о приходе в Формулу-1.
«Решение совета директоров «Фольксваген» зависит от технического регламента. Если он будет соответствовать критериям, то они будут участвовать в Формуле-1. Это в первую очередь касается стоимости двигателей, их экологичности, топлива с нулевым выбросом, равных возможностей для новичков и прочего. Но чисто формально этих новых правил пока не существует. Предполагается, что президент ФИА скоро выставит регламент на электронное голосование. После этого процесс будет официально запущен», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.
Кроме того, Марко подтвердил, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» продолжат использовать одинаковые моторы после 2026 года. Соответственно, если «Ред Булл» будет использовать моторы «Порше», то дочерняя команда будет делать то же самое.
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