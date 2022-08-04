Шарль Леклер показал один день своей жизни в Монако. Видео
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новое видео в своём YouTube-Канале. На видео он показал, как проходит его день в Монако.
Леклер показал, как он играет в теннис, гуляет по Монте-Карло, тренируется в зале, посещает криотерапию. Кроме того, Леклер посетил коллекцию автомобилей принца Монако, где есть как минимум две машины Леклера — «Альфа Ромео» и «Феррари» образца 2019 года.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Шарля Леклера.
Помимо этого, Леклер показал, как он играет на пианино, посещает супермаркет, катается на яхте и проводит время со своей девушкой.
Напомним, после 13 гонок сезона-2022 Леклер занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая Максу Ферстаппену 80 очков.
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