Марк Уэббер: «Феррари» невероятно быстра, но стратегия очень расстраивает

Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Формулы-1 австралийский гонщик Марк Уэббер высказал мнение, что «Феррари» теряет очки из-за проблем со стратегией и надёжностью.



«Феррари» невероятно быстра. Потенциал в плане производительности не вызывает никаких сомнений – он просто огромен. Но стратегия и надёжность в настоящее время очень расстраивают. Если вы теряете очки из-за подобных проблем, то, естественно, у гонщика возникает желание наверстать упущенное, а это обычно вынуждает допускать ошибки. Если теряешь 50 очков, то находишься под большим давлением как пилот», — приводит слова Уэббера издание Speedweek.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о готовящихся изменениях в техническом регламенте Формулы-1, направленных на борьбу с эффектом дельфинирования.