Марко: Феттель принял абсолютно правильное решение
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля завершить карьеру в Формуле-1 по окончании сезона.
«Я думаю, что его речь, где он говорит о своём решении, была очень сильной. Это показывает, что его интересы сейчас идут в другом направлении. Нужно также принимать во внимание то, что у него не было конкурентоспособного болида и, скорее всего, не появилось бы и в дальнейшем. Так что для меня это абсолютно правильное решение.
Сейчас у Себастьяна другие приоритеты, он даже не поднимается на подиум. Логично, что он пришёл к такому выводу. Если ты не вкладываешься в это дело всем сердцем, то нет смысла продолжать», — приводит слова Марко GrandPX.
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