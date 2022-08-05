Марко: Феттель принял абсолютно правильное решение

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля завершить карьеру в Формуле-1 по окончании сезона.



«Я думаю, что его речь, где он говорит о своём решении, была очень сильной. Это показывает, что его интересы сейчас идут в другом направлении. Нужно также принимать во внимание то, что у него не было конкурентоспособного болида и, скорее всего, не появилось бы и в дальнейшем. Так что для меня это абсолютно правильное решение.



Сейчас у Себастьяна другие приоритеты, он даже не поднимается на подиум. Логично, что он пришёл к такому выводу. Если ты не вкладываешься в это дело всем сердцем, то нет смысла продолжать», — приводит слова Марко GrandPX.

Новость по теме Доменикали предложит Феттелю новую работу в Формуле-1