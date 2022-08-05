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«Подойдёт идеально». Уэббер — о том, где мог бы гоняться Феттель после ухода из Ф-1

«Подойдёт идеально». Уэббер — о том, где мог бы гоняться Феттель после ухода из Ф-1
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Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Формулы-1 австралийский гонщик Марк Уэббер высказался о решении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.

«Меня совсем не удивило решение Себастьяна, хоть он и объявил о нём в середине сезона. Это было очевидно. Себастьян выбрал правильное время для этого. Думаю, он не пожалеет об этом шаге. Я не удивлюсь, если он начнёт что-то ещё в автоспорте. Формула-E идеально подошла бы ему! Без шуток.

Себастьян будет проводить много времени с семьёй, что вполне понятно. Он увидит, каково это — сойти с беговой дорожки и заняться чем-то другим. У него есть время подумать. Он невероятно успешный парень, очень богатый, у него есть выбор и все возможности», — приводит слова Уэббера Speedweek.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

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