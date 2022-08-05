Штайнер: Мик Шумахер движется к тому, чтобы создать собственный бренд

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о пилоте команды Мике Шумахере.



«Мик использует фамилию [отца] не только для себя. Он просто пытается быть самим собой. Но это займёт немного времени. Потому что многим проще называть его сыном Михаэля. Со временем всё будет. Он движется к тому, чтобы создать собственный бренд. А вообще он очень близок к семье. Всегда приятно, когда молодые люди уважают свои семьи и работают сообща», — приводит слова Штайнера издание RTL.de.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик в настоящее время занимает 15-место, имея в активе 12 очков. В прошлом сезоне он не набрал ни одного балла.

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