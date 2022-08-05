Ральф Шумахер оценил шансы Мика остаться в «Хаасе» в следующем сезоне Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что у его племянника Мика Шумахера хорошие шансы остаться в «Хаасе» в следующем сезоне.
«Для моего племянника Мика «Астон Мартин» был бы хорошим вариантом. Но он в «Хаасе» — команде, которая выполняет хорошую работу и добивается прогресса. Успехи Мика значительно увеличились за последние несколько недель, так что я вполне могу представить, что они останутся вместе», — приводит слова Ральфа Formula1News.co.uk со ссылкой на Sky Germany.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик в настоящее время занимает 15-место, имея в активе 12 очков. В прошлом сезоне немецкий гонщик не набрал ни одного балла.
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