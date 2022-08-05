«Макларен» проинформировал Риккардо о предстоящей замене на Пиастри
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Согласно информации Racingnews365, австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо проинформирован о том, что в следующем сезоне его заменит резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри.
«Макларен» подписал соглашение с Пиастри 30 июля во время Гран-при Венгрии и уже получил одобрение от Комиссии ФИА, после чего Риккардо был уведомлён о том, что он будет заменён в следующем сезоне. При этом, у самого гонщика есть право воспользоваться опцией и продлить контракт ещё на сезон. Риккардо должен воспользоваться этим правом до 1 сентября.
Ранее руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр, комментируя возможную замену Фернандо Алонсо, упоминал Риккардо, сказав, что возвращение Даниэля во французскую команду не должно стать проблемой.
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