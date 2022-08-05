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Попов принял участие во флешмобе после резонансного отказа Пиастри выступать за «Альпин»

Попов принял участие во флешмобе после резонансного отказа Пиастри выступать за «Альпин»
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Знаменитый российский комментатор Алексей Попов отреагировал на отказ австралийского пилота и чемпиона Формулы-2 Оскара Пиастри выступать за «Альпин» в следующем сезоне Формулы-1. Изначально во французской команде объявили, что Пиастри займёт место Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота и станет напарником Эстебана Окона. Вскоре после этого Пиастри опроверг новость, чем вызвал большой резонанс в автоспорте.

«Я слышал, что сегодня в интернете было объявлено о контракте. Это неправда. Я не подписывал контракт и не буду пилотировать за «Альпин» в 2023-м!» — написал Попов в группе «Гаснут огни» в социальной сети «ВКонтакте».

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