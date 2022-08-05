Марко рассказал, как изменился Ферстаппен по сравнению с началом карьеры в Формуле-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен стал менее импульсивным, если сравнивать с началом его карьеры в Формуле-1.
«Когда Макс только пришёл в Формулу-1 в 17-летнем возрасте, то был самым ярким талантом, который я когда-либо встречал. Он был слишком импульсивным, но становился сильнее с каждой победой.
Когда на Гран-при Венгрии он спокойно обгонял соперников, сохраняя спокойствие, то я думал, точно ли за рулём Ферстаппен? Чем он сильнее выступает, тем проще команде», — приводит слова Марко Racingnews365.
На Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен стартовал с 10-го места, но в итоге выиграл гонку и ещё сильнее оторвался от Шарля Леклера в общем зачёте пилотов.
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