Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко рассказал, как изменился Ферстаппен по сравнению с началом карьеры в Формуле-1

Марко рассказал, как изменился Ферстаппен по сравнению с началом карьеры в Формуле-1
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен стал менее импульсивным, если сравнивать с началом его карьеры в Формуле-1.

«Когда Макс только пришёл в Формулу-1 в 17-летнем возрасте, то был самым ярким талантом, который я когда-либо встречал. Он был слишком импульсивным, но становился сильнее с каждой победой.

Когда на Гран-при Венгрии он спокойно обгонял соперников, сохраняя спокойствие, то я думал, точно ли за рулём Ферстаппен? Чем он сильнее выступает, тем проще команде», — приводит слова Марко Racingnews365.

На Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен стартовал с 10-го места, но в итоге выиграл гонку и ещё сильнее оторвался от Шарля Леклера в общем зачёте пилотов.

Новость по теме
Марко: «Феррари» делает неправильно почти всё
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022