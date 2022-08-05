Экс-пилот Формулы-1: на месте Алонсо поступил бы точно так же

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса прокомментировал решение Фернандо Алонсо перейти в «Астон Мартин».



«El Plan продолжает работать. Он заключается в том, чтобы снова побеждать. Алонсо не скажет этого, но он принял решение изменить свой план, потому что посчитал это лучшим выходом. Это шаг в правильном направлении.



Люди не очень понимают, что стоит за «Астон Мартин». Удивительно, что им удавалось это скрывать в Венгрии. У команды есть хорошие инвестиции, они растут, и им нужен такой пилот, как Фернандо. Так у сотрудников будет больше мотивации. Инженеры, думаю, тоже довольны.



Если вы подписываете Алонсо, то нельзя быть в середине стартовой решётки. Рано или поздно этот проект станет выигрышным. К такому решению приводят амбиции и инвестиции. Многим кажется это решение шагом назад. Ладно, пусть это будет худшая команда, но они много инвестируют. Я бы поступил точно так же на месте Алонсо», — цитирует Cadena Ser де ла Росу.

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