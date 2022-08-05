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Расселл: не думаю, что в этом сезоне машина «Мерседеса» будет самой быстрой в Формуле-1

Расселл: не думаю, что в этом сезоне машина «Мерседеса» будет самой быстрой в Формуле-1
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мы определённо сокращаем разрыв, в этом нет никаких сомнений, но четыре машины впереди нас явно имеют преимущество в темпе. Этого не отнять. Но, как мне кажется, мы постепенно сокращаем отставание. Надеюсь, после летнего перерыва наши специалисты добавят в машину что-то ещё, хотя и все остальные будут заниматься тем же, так что всё будет не так просто. Мы всё ещё верим, что сможем побороться за победы в какой-то момент в этом сезоне. Но я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой», — приводит слова Расселла издание Motorsport Week.

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