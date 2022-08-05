Расселл: не думаю, что в этом сезоне машина «Мерседеса» будет самой быстрой в Формуле-1
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Мы определённо сокращаем разрыв, в этом нет никаких сомнений, но четыре машины впереди нас явно имеют преимущество в темпе. Этого не отнять. Но, как мне кажется, мы постепенно сокращаем отставание. Надеюсь, после летнего перерыва наши специалисты добавят в машину что-то ещё, хотя и все остальные будут заниматься тем же, так что всё будет не так просто. Мы всё ещё верим, что сможем побороться за победы в какой-то момент в этом сезоне. Но я не думаю, что в нашем распоряжении окажется машина, которая будет самой быстрой», — приводит слова Расселла издание Motorsport Week.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Комментарии
- 5 августа 2022
-
15:50
-
14:46
-
14:43
-
14:03
-
13:30
-
13:28
-
13:04
-
12:44
-
12:43
-
12:23
-
11:47
-
11:11
-
10:38
-
10:08
-
09:53
-
00:57
- 4 августа 2022
-
23:56
-
22:41
-
21:08
-
19:26
-
17:29
-
15:18
-
14:36
-
13:53
-
13:19
-
12:19
-
11:28
-
11:00
-
09:33
-
02:14
-
01:10
-
00:16
- 3 августа 2022
-
23:30
-
22:01
-
20:47
Партнерский контент